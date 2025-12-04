Раскрыты новые подробности допроса нокаутировавшего с ноги пожилую россиянку курьера

В Новосибирске ударивший женщину ногой в лицо курьер отправлен в психбольницу

В Новосибирске нокаутировавший с ноги в лицо пожилую россиянку 28-летний курьер отправлен в психбольницу на обследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

По данным агентства, правоохранители уточнили, что на допросе молодой человек не проявлял никаких признаков психического заболевания и был не очень разговорчив.

По словам собеседника ТАСС, мужчина уже дважды лежал в специализированном учреждении. На допросе он сказал, что пожилая женщина его оскорбила, но как именно, не уточнил. «Вероятно, будет решаться вопрос о принудительном лечении», — сказал источник.

Сейчас фигурант передан специализированной медицинской бригаде.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло по неизвестным причинам. Все случилось в переходе метро.