Раскрыты новые подробности допроса нокаутировавшего с ноги пожилую россиянку курьера

В Новосибирске нокаутировавший с ноги в лицо пожилую россиянку 28-летний курьер отправлен в психбольницу на обследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
По данным агентства, правоохранители уточнили, что на допросе молодой человек не проявлял никаких признаков психического заболевания и был не очень разговорчив.
По словам собеседника ТАСС, мужчина уже дважды лежал в специализированном учреждении. На допросе он сказал, что пожилая женщина его оскорбила, но как именно, не уточнил. «Вероятно, будет решаться вопрос о принудительном лечении», — сказал источник.
Сейчас фигурант передан специализированной медицинской бригаде.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло по неизвестным причинам. Все случилось в переходе метро.