Экономика
13:35, 4 декабря 2025
Экономика

Россияне стали избавляться от квартир из-за сложностей с оплатой ипотеки

Россияне стали в 2,5 раза чаще продавать ипотечные квартиры из-за роста платежей
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетСтавки по ипотеке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

С начала 2025 года россияне стали в 2,5 раза чаще избавляться от ипотечных квартир из-за невозможности справиться с платежами. Об этом «Ленте.ру» сообщил гендиректор агентства недвижимости «Прайд Групп» Алексей Бондарев.

Еще в январе участники рынка в Санкт-Петербурге фиксировали порядка 3-4 подобных обращений в месяц, уточнил эксперт. С мая эта динамика стала быстро увеличиваться, и сейчас поступает по 8-10 таких обращений еженедельно. Причиной глава «Прайд Групп» называет рост ставок, снижение доходов и исчерпание «подушек безопасности», сформированных несколько лет назад.

Особенно сложно, по словам Бондарева, пришлось трем категориям заемщиков. Первая — это участники льготных программ 2020-2022 годов, набравшие кредиты на пределе возможностей. Вторая категория — инвесторы, покупавшие по несколько квартир. К третьей категории эксперт отнес семьи, в которых один из супругов лишился работы. Отдельно спикер выделил также IT-специалистов: их заработок в ряде случаев стал меньше на 30-40 процентов, а ипотечные платежи не изменились.

В 2026 году данная тенденция станет еще более заметной, полагает Бондарев. В отсутствие снижения ключевой ставки под угрозой продажи может оказаться каждая десятая квартира, оформленная в ипотеку, предупреждает он.

Ранее стало известно, что просрочка по ипотеке в России за последний год удвоилась. В январе-сентябре 2025 года ее объем достиг 176,7 миллиарда рублей, подсчитали в ЦИАН. В третьем квартале этот показатель прибавил 22 процента.

