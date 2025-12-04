Россиянина из группировки неонациста Воеводина арестовали за расправу над мигрантом

Бригадир по ремонту путей оказался членом неонацистской группировки Воеводина

В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО 42-летнего бригадира по ремонту железнодорожных путей, обвиняемого в расправе над мигрантом в 2003 году. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 14 декабря 2003 года обвиняемый в составе неонацистской группировки Алексея Воеводина вместе с подельниками напал на иностранца возле дома 18 на улице Марата. Преступники нанесли ему множество ран с помощью ножей, металлических труб и камней. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

Расследование показало, что преступление было совершено на почве расовой ненависти.

В 2011 года лидер банды Алексей Воеводин был приговорен к пожизненному заключению и в настоящее время отбывает срок в колонии «Полярная сова». На счету банды семь загубленных жизней, в том числе ученого Николая Гиренко, который выступал в качестве эксперта по экстремистским преступлениям.