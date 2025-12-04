Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:35, 4 декабря 2025Силовые структуры

Россиянина из группировки неонациста Воеводина арестовали за расправу над мигрантом

Бригадир по ремонту путей оказался членом неонацистской группировки Воеводина
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО 42-летнего бригадира по ремонту железнодорожных путей, обвиняемого в расправе над мигрантом в 2003 году. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 14 декабря 2003 года обвиняемый в составе неонацистской группировки Алексея Воеводина вместе с подельниками напал на иностранца возле дома 18 на улице Марата. Преступники нанесли ему множество ран с помощью ножей, металлических труб и камней. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

Расследование показало, что преступление было совершено на почве расовой ненависти.

В 2011 года лидер банды Алексей Воеводин был приговорен к пожизненному заключению и в настоящее время отбывает срок в колонии «Полярная сова». На счету банды семь загубленных жизней, в том числе ученого Николая Гиренко, который выступал в качестве эксперта по экстремистским преступлениям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет сюрприз». Захарова рассказала о жестком ответе на изъятие российских активов в Европе

    Авербух оценил шансы Петросян выиграть Олимпиаду-2026

    Россиянину вернули конфискованный на европейской таможне автомобиль спустя 2,5 года

    Россиянина из группировки неонациста Воеводина арестовали за расправу над мигрантом

    Нейробиолог предупредил об опасности светодиодных ламп

    Крупнейшее обновление Samsung слили в сеть

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Покупкой активов «Лукойла» заинтересовалась компания из Венгрии

    Туроператор отправил россиян на Кубу вместо Венесуэлы из-за угрозы ударов США

    Обнаружен скрытый разрушитель здоровья сосудов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok