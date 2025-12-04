Реклама

05:06, 4 декабря 2025Россия

Российские бойцы спасли тещу американского военкора от расправы ВСУ

Российские бойцы спасли тещу американского военкора Ланкастера от расправы ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Российские военные спасли тещу американского военного журналиста Патрика Ланкастера от угрозы расправы боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе освобождения села Алексеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом военкор рассказал ТАСС.

«Она рассказала нам, как иностранные наемники и украинские военные стреляли в мирных жителей, избили ее и сожгли ее дом. Ее жизнь была спасена Российской армией», — заявил Ланкастер.

По его словам, из-за действий ВСУ его теща потеряла уже два дома с 2014 года. Первый был уничтожен украинскими военными в 2014 году.

Ранее российский боец с позывным Беркет с помощью детали обмундирования спас сослуживца и себя от удара дрона ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

