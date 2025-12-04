Российские бойцы спасли тещу американского военкора Ланкастера от расправы ВСУ

Российские военные спасли тещу американского военного журналиста Патрика Ланкастера от угрозы расправы боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе освобождения села Алексеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом военкор рассказал ТАСС.

«Она рассказала нам, как иностранные наемники и украинские военные стреляли в мирных жителей, избили ее и сожгли ее дом. Ее жизнь была спасена Российской армией», — заявил Ланкастер.

По его словам, из-за действий ВСУ его теща потеряла уже два дома с 2014 года. Первый был уничтожен украинскими военными в 2014 году.

Ранее российский боец с позывным Беркет с помощью детали обмундирования спас сослуживца и себя от удара дрона ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).