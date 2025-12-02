Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:09, 2 декабря 2025Россия

Российский боец СВО с помощью детали обмундирования спас сослуживца от дрона

Боец СВО отцепил передний модуль бронежилета, бросил его в дрон ВСУ и спасся
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский боец с позывным Беркет с помощью детали обмундирования спас сослуживца и себя от удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его историю публикует Минобороны в официальном Telegram.

По данным ведомства, операторы украинских дронов-камикадзе заметили двух российских военнослужащих и намеревались ударить по ним. Бойцам сразу удалось сбить несколько беспилотников, кроме одного — этот дрон начал стремительно пикировать в сторону Беркета и его сослуживца.

Российский боец не растерялся — за доли секунды он отцепил передний модуль бронежилета и бросил его в дрон. Снаряд сдетонировал в воздухе, но ни один из осколков не задел военных Российской армии.

Ранее другой боец СВО спасся во время взрыва снаряда благодаря упавшей игрушке в виде тигренка, которую ему подарил двухлетний мальчик из Брянска.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Назван срок запуска новой линии метро в Москве

    Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Инфляция в России резко замедлилась

    Турция заявила о готовности организовать переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok