Российский боец СВО с помощью детали обмундирования спас сослуживца от дрона

Боец СВО отцепил передний модуль бронежилета, бросил его в дрон ВСУ и спасся

Российский боец с позывным Беркет с помощью детали обмундирования спас сослуживца и себя от удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его историю публикует Минобороны в официальном Telegram.

По данным ведомства, операторы украинских дронов-камикадзе заметили двух российских военнослужащих и намеревались ударить по ним. Бойцам сразу удалось сбить несколько беспилотников, кроме одного — этот дрон начал стремительно пикировать в сторону Беркета и его сослуживца.

Российский боец не растерялся — за доли секунды он отцепил передний модуль бронежилета и бросил его в дрон. Снаряд сдетонировал в воздухе, но ни один из осколков не задел военных Российской армии.

Ранее другой боец СВО спасся во время взрыва снаряда благодаря упавшей игрушке в виде тигренка, которую ему подарил двухлетний мальчик из Брянска.