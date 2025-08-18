Игрушка двухлетнего мальчика спасла жизнь бойцу СВО при взрыве снаряда

Боец СВО выронил подаренную двухлетним мальчиком игрушку и спасся при взрыве

Боец специальной военной операции (СВО) спасся во время взрыва снаряда благодаря упавшей игрушке в виде тигренка, которую ему подарил двухлетний мальчик из Брянска. Об этом пишет ИА «Регнум».

Как рассказала мать ребенка, в декабре 2024 года в собор Святой Троицы, возле которого живет семья, за благословлением приехали несколько военнослужащих. На улице один из бойцов подошел к детской площадке, где гулял мальчик, и спросил, не холодно ли ему. «Слава еще не разговаривал, он просто протянул ему свою любимую игрушку — тигренка из мультика "Лео и Тиг", с которым почти не расставался, отдал и ушел ко мне», — рассказала женщина.

Обратно мальчик отказался забирать игрушку. Тогда солдат подарил ему нашивку «Спаси и сохрани», которую прикрепили ребенку на шапку.

Как утверждает мать мальчика, девять месяцев спустя боец начал разыскивать ребенка и его семью. По словам женщины, с ней связалась супруга военнослужащего, которая хотела отблагодарить брянскую семью. Оказалось, что во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) российский солдат выронил игрушку, а когда наклонился за ней, рядом взорвался снаряд. В результате он избежал тяжелых ранений и остался жив.

После восстановления мужчина вернулся на передовую, но в ближайший отпуск собирается встретиться с мальчиком и его семьей.

Ранее российский боец с позывным Грузин рассказал, что во время боевых действий в Курской области в ноябре 2024 года его спас петух. По словам военного, ночью было очень холодно, и домашняя птица помогла согреться замерзающему мужчине.