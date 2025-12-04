Крупнейшее обновление Samsung слили в сеть

Android Central: Важное обновление Samsung One UI 8.5 для смартфонов раскрыли

Важное обновление для смартфонов Samsung рассекретили и слили в сеть. Об этом сообщает издание Android Central.

До конца года корейский IT-гигант должен выпустить обновление прошивки One UI 8.5 для избранных смартфонов. Апдейт называют крупнейшим в 2025 году. Журналисты медиа отметили, что детали обновления полностью раскрыли и опубликовали в соцсетях. В том числе это сделал известный инсайдер Тарун Ватс.

Судя по раскрытым материалам, One UI 8.5 получит обновленного виртуального помощника Bixby, приложение «Мои файлы» для доступа к документам, функцию быстрого подключения к внешним мониторам Smart View, функцию трансляции Auracast. Кроме того, операционная система (ОС) будет выделяться расширенной статистикой потребления аккумулятора, новым режимом энергосбережения и возможностью быстрого управления слуховыми аппаратами Bluetooth.

Апдейт получит функцию обмена файлами с iOS-устройствами Quick Share, о которой стало известно недавно, улучшенный виджет погоды, расширенные функции защиты от кражи. Также элементы на экране блокировки будут автоматически подстраиваться под обои.

Отмечается, что первая бета-версия One UI 8.5 выйдет в декабре — в США, Великобритании, Южной Корее и Германии. Вторая бета появится до релиза серии Galaxy S26 — в январе или феврале 2026 года.

Ранее специалисты Counterpoint Research заявили, что устройства Samsung лидировали на рынке складных смартфонов в третьем квартале 2025 года.