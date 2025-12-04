Сексуальная жизнь супругов разрушилась из-за «нестерпимой вони»

Пользователь Reddit с ником OJsimpsynth пожаловался на свою 48-летнюю супругу. Они живут вместе уже 16 лет, но официально оформили отношения лишь шесть лет назад.

«Со дня свадьбы она начала набирать вес, а ее здоровье стремительно ухудшается. Только за последние два года она прибавила больше 45 килограммов, — посетовал 40-летний автор. — Кроме того, связано ли это с лишним весом или нет, но у нее появился неприятный запах изо рта. Он до такой степени сильный, что я чувствую его за несколько метров».

Автор добавил, что любые попытки обсудить проблемы с весом и свежестью дыхания либо выводят его супругу из себя, либо же просто игнорируются ею. По мнению женщины, у каждого человека есть свой аромат, который вовсе не обязательно маскировать дезодорантами или парфюмерией.

«Мне не нужна жена-модель, да и сам я далеко не идеален, но мне все тяжелее смотреть на нее с определенных ракурсов и находиться рядом с той нестерпимой вонью, которую она источает. Мы почти не занимаемся сексом, потому что мне крайне непросто быть вовлеченным. А если это и происходит, то я имитирую оргазмы, хотя на самом деле не достигаю их из-за ее запахов и патологического ожирения», — написал автор.

Он добавил, что в последний раз они с женой занимались сексом около семи месяцев назад, и это повергает в уныние обоих супругов. Однако выход из сложившейся ситуации они пока не нашли.

