20:30, 4 декабря 2025

Сидни Суини появилась на премьере фильма в подчеркивающем грудь наряде

Актриса Сидни Суини в платье с декольте появилась на премьере «Горничной»
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Американская актриса Сидни Суини появилась на премьере фильма «Горничная» в откровенном наряде. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» продемонстрировала фотографам фигуру в облегающем платье, оформленном сияющими стразами и длинным шлейфом. Также изделие было дополнено глубоким декольте, которое эффектно подчеркивало грудь Суини.

Кроме того, стилисты подобрали к образу знаменитости палантин с перьями и сияющие круглые серьги. Визажисты, в свою очередь, сделали актрисе макияж с акцентом на естественность, нанеся на губы нюдовую помаду.

В ноябре Сидни Суини попала в объектив папарацци в откровенной позе. Актрису запечатлели в бикини во время отдыха с новым возлюбленным.

