США продлили срок международных операций с «Лукойлом» до апреля 2026 года

Министерство финансов США продлило срок международных операций с российской нефтяной компанией «Лукойл» до 29 апреля 2026 года. Соответствующая генеральная лицензия опубликована на официальном сайте ведомства.

«Разрешены операции для покупки товаров и услуг или технического обслуживания, эксплуатации и ликвидации физических автозаправочных станций, расположенных за пределами РФ», — указано в документе.

Отмечается, что данная лицензия распространяется на компанию Lukoil-International и ее дочерние структуры.

Ранее покупкой зарубежных активов «Лукойла» заинтересовался австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр, который прежде владел активами в области развлечений для взрослых, в том числе порносайтом Pornhub.