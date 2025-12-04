Реклама

Экономика
23:54, 4 декабря 2025Экономика

США продлили срок международных операций с «Лукойлом»

США продлили срок международных операций с «Лукойлом» до апреля 2026 года
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Министерство финансов США продлило срок международных операций с российской нефтяной компанией «Лукойл» до 29 апреля 2026 года. Соответствующая генеральная лицензия опубликована на официальном сайте ведомства.

«Разрешены операции для покупки товаров и услуг или технического обслуживания, эксплуатации и ликвидации физических автозаправочных станций, расположенных за пределами РФ», — указано в документе.

Отмечается, что данная лицензия распространяется на компанию Lukoil-International и ее дочерние структуры.

Ранее покупкой зарубежных активов «Лукойла» заинтересовался австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр, который прежде владел активами в области развлечений для взрослых, в том числе порносайтом Pornhub.

