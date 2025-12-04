Темпы подорожания новостроек в 2026 году оценили

Стоимость российских новостроек в 2026 году вырастет на 6 процентов

Стоимость квадратного метра в российских новостройках в 2026 году вырастет примерно на 6 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Яков и партнеры» и портала ЕРЗ.РФ.

Рост ожидается стабильным и соответствующим тренду последних трех лет, когда темпы роста цен на новостройки и общей инфляции были очень близки, отметил руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

Влияние на рынок также будет оказывать и рост себестоимости строительно-монтажных работ: строительные материалы подорожают примерно на 5 процентов в 2026 году, фонд оплаты труда — на 3 процента.

Ранее аналитики компании Baza Development пришли к выводу, что более половины россиян (57,8 процента) мечтают купить квартиру, но не могут себе этого позволить. В стесненных условиях живут 42,4 процента россиян, которые по различным причинам не покупают жилье, снимают квартиры — 22 процента.