Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:10, 4 декабря 2025Экономика

Темпы подорожания новостроек в 2026 году оценили

Стоимость российских новостроек в 2026 году вырастет на 6 процентов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Стоимость квадратного метра в российских новостройках в 2026 году вырастет примерно на 6 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Яков и партнеры» и портала ЕРЗ.РФ.

Рост ожидается стабильным и соответствующим тренду последних трех лет, когда темпы роста цен на новостройки и общей инфляции были очень близки, отметил руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

Влияние на рынок также будет оказывать и рост себестоимости строительно-монтажных работ: строительные материалы подорожают примерно на 5 процентов в 2026 году, фонд оплаты труда — на 3 процента.

Ранее аналитики компании Baza Development пришли к выводу, что более половины россиян (57,8 процента) мечтают купить квартиру, но не могут себе этого позволить. В стесненных условиях живут 42,4 процента россиян, которые по различным причинам не покупают жилье, снимают квартиры — 22 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин выступил с заявлением по Украине

    Массированный удар ФАБ по позициям ВСУ у Гуляйполя попал на видео

    Стало известно об ударе ВС России «Искандером» по зданию СБУ

    Репортер пережила нападение птицы во время съемок и показала лицо в крови

    Названа дата совмещенной с прямой линией большой пресс-конференции Путина

    Темпы подорожания новостроек в 2026 году оценили

    Названы ответственные за атаки ВСУ на юг России

    На Западе обратили внимание на слова Трампа о Путине

    Ударивший ногой по лицу российскую пенсионерку курьер объяснился

    Папарацци сняли интимный момент Кэти Перри и Джастина Трюдо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok