Токаев захотел укрепить сотрудничество Казахстана с ЕС

Токаев: Казахстан намерен укреплять сотрудничество с ЕС

Казахстан намерен укреплять сотрудничество с Евросоюзом (ЕС) в сфере академической мобильности за счет упрощения визовых процедур. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем на продолжение взаимодействия с партнерами из ЕС по упрощению визовых процедур для наших граждан», — заявил казахстанский лидер.

Он выразил надежду на то, что подобные меры повысят интенсивность культурных и научных контактов между сторонами.

Утром 29 ноября Вооруженные силы Украины атаковали один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Минэнерго Казахстана сообщило, что безэкипажные катера атаковали причальное устройство ВПУ-2, которое используется при транспортировке казахстанской нефти.