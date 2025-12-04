Реклама

Токаев захотел укрепить сотрудничество Казахстана с ЕС

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Казахстан намерен укреплять сотрудничество с Евросоюзом (ЕС) в сфере академической мобильности за счет упрощения визовых процедур. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем на продолжение взаимодействия с партнерами из ЕС по упрощению визовых процедур для наших граждан», — заявил казахстанский лидер.

Он выразил надежду на то, что подобные меры повысят интенсивность культурных и научных контактов между сторонами.

Утром 29 ноября Вооруженные силы Украины атаковали один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Минэнерго Казахстана сообщило, что безэкипажные катера атаковали причальное устройство ВПУ-2, которое используется при транспортировке казахстанской нефти.

