Трампа сочли «врагом Европы»

Le Grand Continent: 48 процентов граждан 9 стран ЕС считают Трампа врагом Европы

Почти половина граждан из девяти стран Европейского союза (ЕС) считают президента США Дональда Трампа врагом Европы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного для платформы Le Grand Continent.

48 процентов опрошенных заявили, что считают главу Белого дома «врагом Европы». В сентябре на такой же вопрос утвердительно ответили 44 процента граждан.

При этом наибольшее недовольство Трамп вызывает у граждан Бельгии (62 процента) и Франции (57 процентов). Граждане Хорватии имеют более умеренное отношение к американскому лидеру — врагом его считают 37 процентов респондентов. В Польше эта цифра составляет 19 процентов.

Профессор политологии Жан-Ив Дормаген, слова которого приводит The Guardian, заявил, что Европа сейчас «переживает трансформацию своей исторической, геополитической и политической среды».

«На всем континенте трампизм однозначно считается враждебной силой», — сказал эксперт.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что на встрече стран НАТО его назвали президентом Европы. Он добавил, что США действительно уважают на мировой арене.