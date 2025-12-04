Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:36, 4 декабря 2025Мир

Трампа сочли «врагом Европы»

Le Grand Continent: 48 процентов граждан 9 стран ЕС считают Трампа врагом Европы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Почти половина граждан из девяти стран Европейского союза (ЕС) считают президента США Дональда Трампа врагом Европы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного для платформы Le Grand Continent.

48 процентов опрошенных заявили, что считают главу Белого дома «врагом Европы». В сентябре на такой же вопрос утвердительно ответили 44 процента граждан.

При этом наибольшее недовольство Трамп вызывает у граждан Бельгии (62 процента) и Франции (57 процентов). Граждане Хорватии имеют более умеренное отношение к американскому лидеру — врагом его считают 37 процентов респондентов. В Польше эта цифра составляет 19 процентов.

Профессор политологии Жан-Ив Дормаген, слова которого приводит The Guardian, заявил, что Европа сейчас «переживает трансформацию своей исторической, геополитической и политической среды».

«На всем континенте трампизм однозначно считается враждебной силой», — сказал эксперт.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что на встрече стран НАТО его назвали президентом Европы. Он добавил, что США действительно уважают на мировой арене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Отъезд продюсера «Ласкового мая» Разина в США объяснили в суде

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok