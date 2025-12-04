Реклама

23:19, 4 декабря 2025

Тысячи украинских беженцев оказались под риском депортации из Израиля

Тысячи украинских беженцев могут быть депортированы из Израиля в конце декабря
Марина Совина
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Десятки тысяч украинских беженцев, проживающих в Израиле, могут лишиться своего статуса и подвергнуться депортации в конце декабря текущего года. Об этом сообщила газета Haaretz.

По данным издания, власти страны отложили принятие решения о продлении статуса защиты, который действует с 2022 года. Несколько правозащитных организаций обратились к правительству с просьбой продлить статус защиты, говорится в материале.

Ранее швейцарская партия призвала отменить статус защиты для украинских беженцев. Текущая политика, как сказано в сообщении, нечестна по отношению к гражданам Швейцарии, поскольку статус является бременем для швейцарских налогоплательщиков.

