В Швейцарии призвали отменить статус для украинских беженцев

Швейцарская партия призвала отменить статус защиты для украинских беженцев

Защитный статус для украинских беженцев в Швейцарии необходимо отменить. Он является бременем для швейцарских налогоплательщиков, заявили в крупнейшей партии в парламенте конфедерации «Демократический союз центра», пишет РИА Новости.

Ранее на этой неделе швейцарские власти продлили статус защиты S украинским беженцам до марта 2027 года.

«Мы призываем федеральный совет немедленно прекратить свою недобросовестную политику и защитить интересы населения Швейцарии», — говорится в сообщении.

В партии попросили не продлевать действие статуса защиты S, немедленно рассмотреть вопрос об отмене статуса защиты S для всех, а также ограничить защиту лицами, прибывшими из зон боевых действий.

В просьбе указана необходимость «бороться со злоупотреблениями» данной защитой, в том числе ограничить «туристические поездки» таких лиц на Украину.

Текущая политика, как сказано в сообщении, нечестна по отношению к гражданам Швейцарии.

В июле представители властей Швейцарии оказались недовольны украинскими беженцами. Было отмечено, что украинцы ведут себя как туристы в отеле, в связи с чем теперь требуют отменить специально введенный для них защитный статус S, который дает право на работу, самозанятость и страховку.

До этого мэр швейцарского города Виголтинген Франка Буркхардт рассказала, что некоторые украинские беженцы проявляют неуважение к местным властям в Швейцарии и отказываются предпринимать усилия по интеграции.