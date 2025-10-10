Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:27, 10 октября 2025Мир

В Швейцарии призвали отменить статус для украинских беженцев

Швейцарская партия призвала отменить статус защиты для украинских беженцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Защитный статус для украинских беженцев в Швейцарии необходимо отменить. Он является бременем для швейцарских налогоплательщиков, заявили в крупнейшей партии в парламенте конфедерации «Демократический союз центра», пишет РИА Новости.

Ранее на этой неделе швейцарские власти продлили статус защиты S украинским беженцам до марта 2027 года.

«Мы призываем федеральный совет немедленно прекратить свою недобросовестную политику и защитить интересы населения Швейцарии», — говорится в сообщении.

В партии попросили не продлевать действие статуса защиты S, немедленно рассмотреть вопрос об отмене статуса защиты S для всех, а также ограничить защиту лицами, прибывшими из зон боевых действий.

В просьбе указана необходимость «бороться со злоупотреблениями» данной защитой, в том числе ограничить «туристические поездки» таких лиц на Украину.

Текущая политика, как сказано в сообщении, нечестна по отношению к гражданам Швейцарии.

В июле представители властей Швейцарии оказались недовольны украинскими беженцами. Было отмечено, что украинцы ведут себя как туристы в отеле, в связи с чем теперь требуют отменить специально введенный для них защитный статус S, который дает право на работу, самозанятость и страховку.

До этого мэр швейцарского города Виголтинген Франка Буркхардт рассказала, что некоторые украинские беженцы проявляют неуважение к местным властям в Швейцарии и отказываются предпринимать усилия по интеграции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США захотели запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией

    42-летняя супермодель оголила грудь на камеру

    Европарламент назвали соучастником преступлений Зеленского

    Клонировавший овцу Долли ученый внезапно умер

    Фильм о расследовании Херша подрыва «Северных потоков» собрал овации

    Бывшего игрока сборной Украины по регби ликвидировали в Купянске

    Карпин шуткой об избиении рассказал о методах работы в сборной России

    В Госдуме обсудили борьбу с «зайцем со злобной улыбкой»

    Представитель певца Ефрема Амирамова подтвердила смерть артиста

    Племянник расправился с дядей из-за караоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости