В Швейцарии начали жаловаться на украинских беженцев

Tages-Anzeiger: Украинские беженцы в Швейцарии ведут себя как туристы в отеле

Представители властей Швейцарии оказались недовольны украинскими беженцами. Они отмечают, что украинцы ведут себя как туристы в отеле, в связи с чем теперь требуют отменить специально введенный для них защитный статус S, который дает право на работу, самозанятость, страховку, обучение в школе для детей. Об этом пишет газета Tages-Anzeiger.

Некоторые украинцы не хотят интегрироваться и регулярно проявляют неуважение. В частности, они, например, не хотят жить вместе с беженцами из Афганистана. Как отмечает глава северо-западной коммуны Вигольтинген Франка Буркхардт, при общении с украинцами местные власти сталкиваются с проблемами, которые не возникают с другими беженцами.

«Многие точно знают, какие льготы получают другие украинцы в других коммунах или кантонах, и сразу угрожают обратиться к юристу или начинают грубить», — рассказала подчиненная Буркхардт Микеле Стерчи.

Аналогичная ситуация возникла и в других регионах страны. Глава коммуны Госсау на северо-востоке страны Йорг Кюндиг выразил опасение, что в том случае, если защитный статус S останется, то спустя пять лет украинские беженцы смогут претендовать на долгосрочное разрешение категории B на проживание в Швейцарии и подать ходатайство об оказании помощи в связи с тяжелым материальным положением. Это может привести к проблемам для местных властей, считает Кюндиг.

Ранее Буркхардт уже заявляла о неуважении украинских беженцев к властям.

