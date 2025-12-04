Удачливый мужчина в третий раз выиграл в лотерею

72-летний инженер из Канады Фаза в третий раз выиграл в лотерею

Удачливый житель канадской провинции Онтарио в третий раз выиграл в лотерею крупный приз. Об этом сообщает INsauga.

Крупный выигрыш впервые достался инженеру Надиму Фазе в 2004 году. Тогда он выиграл 159 тысяч канадских долларов (8,8 миллиона рублей по современному курсу). Второй выигрыш мужчина получил спустя 18 лет. Он составил миллион канадских долларов (55 миллионов рублей).

1 ноября Фазе, который в этом году отметил 72-летие, снова улыбнулась удача. На этот раз он выиграл 50 тысяч канадских долларов (2,8 миллиона рублей).

Победитель лотереи пообещал поделиться деньгами с детьми. Кроме того, он планирует потратить часть выигрыша на туристическую поездку в страну с теплым климатом.

Ранее сообщалось, что житель штата Северная Каролина, США, решил купить редкую газировку и выиграл в лотерею. Он признался, что планирует потратить выигрыш на празднование Рождества с семьей.