11:31, 24 ноября 2025

Мужчина стал богаче на 6,5 миллиона рублей благодаря любви к редкой газировке

Юлия Юткина
Фото: M. Schuppich / Shutterstock / Fotodom

Житель штата Северная Каролина, США, Альберт Клинтон-младший решил купить редкую газировку и выиграл в лотерею. Об этом пишет People.

Клинтон-младший рассказал, что отправился в магазин из-за любви к напитку Shirley Temple 7-U. Это лимитированная коллекция газировки, по вкусу напоминающая безалкогольный коктейль Ширли Темпл. Стоя с банкой на кассе, он заодно решил поучаствовать в лотерее.

Неожиданно, купленный им билет оказался счастливым. «Это было нереальное чувство», — вспомнил мужчина. Заплатив все налоги, Клинтон-младший стал богаче на 82 тысячи долларов (6,5 миллиона рублей). Он признался, что планирует потратить выигрыш на празднование Рождества с семьей.

Ранее сообщалось, что мужчина из американского штата Мэриленд купил лотерейные билеты Powerball и Mega Millions во время похода в спортзал и разбогател на 150 тысяч долларов. Он собирается приберечь неожиданный выигрыш, чтобы потратить его во время следующих праздников.

