20:39, 4 декабря 2025Мир

В Германии рассказали о секретных переговорах с Россией по налаживанию отношений

Die Zeit: Политики ФРГ тайно обсуждали с представителями РФ налаживание связей
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Немецкие политики в Абу-Даби тайно обсуждали с представителями России налаживание связей. Об этом сообщает Die Zeit.

По данным издания, в начале ноября в Абу-Даби встретились экс-глава офиса канцлера ФРГ и сопредседатель форума «Петербургский диалог» Рональд Пофалла, бывший глава Социал-демократическая партии Германии (СДПГ) Маттиас Платцек и исполнительный директор «Германо-российского форума» Мартин Хоффман, а также председатель наблюдательного совета «Газпрома» Виктор Зубков и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Отмечается, что на секретной встрече обсуждались взаимные визиты. Планируется, что Пофалла и Хоффман посетят Москву в начале декабря. Кроме того, в начале 2026 года в Германию должен приехать спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Немецкая сторона заверила, что на это якобы дал согласие глава МИД ФРГ.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что украинское руководство вынуждено пойти на болезненные уступки в ходе мирных переговоров по урегулированию конфликта с Россией. По его словам, это будет чрезвычайно трудный процесс для Украины, который может завершиться референдумом.

