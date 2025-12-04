В российском регионе из-за ночной атаки ВСУ оказался поврежден многоквартирный дом

В Воронежской области из-за ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены многоквартирный дом и два автомобиля. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.
Он отметил, что всего минувшей ночью над Воронежской областью сбили шесть дронов противника.
По данным Гусева, в одном из муниципалитетов получившая ранение жительница отказалась от госпитализации. «Также в результате падения обломков БПЛА в этом районе выбиты стекла в квартире, продовольственном магазине и аптеке, находящихся в одном многоквартирном здании», — указал он в посте.
Воронежский губернатор заверил, что оперативные службы продолжают работать на месте.
До этого Минобороны России отчиталось, что за три часа над Воронежской областью было сбито три беспилотника.
Тогда в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал.