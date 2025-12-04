Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:47, 4 декабря 2025Мир

В США рассказали о «смертельном ударе» по Украине со стороны ее союзника

Politico: Отказ Бельгии от плана по активам РФ стал ударом для Европы и Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Eric Lalmand / Globallookpress.com

Отказ Бельгии от плана по изъятию замороженных активов России на саммите в октябре стал «смертельным ударом» для Украины и европейских союзников. Такое мнение высказала американская газета Politico.

Как отмечается в статье, решение бельгийского премьер-министра Барта де Вевера выбило почву из-под ног Евросоюза (ЕС) в критический момент.

Издание указывает, что его отказ поддержать план по российским активам помешал послать мощный сигнал президенту России Владимиру Путину, поэтому после саммита Европа и Киев были ослаблены противоречиями.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что правительство Бельгии жалуется на внешнее давление со стороны руководства НАТО и брюссельских властей Евросоюза ради заключения сделки по финансированию Украины за счет иммобилизованных российских средств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    Путина назвали одним из самых загадочных лидеров

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok