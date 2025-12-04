Замминистра российского региона ответит сотнями миллионов за любовь к взяткам

Замминистра хабаровского транспорта Пронкин получил 8,5 года и штраф за взятки

Суд огласил приговор в отношении бывшего замминистра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, виновного в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о Денисе Пронкине. Он получил 8,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 114 миллионов рублей. Взяткодатель – бизнесмен Борис Голдгамер – должен будет заплатить штраф 2,2 миллиона рублей.

Как установил суд, в период с 2021 по 2023 год предприниматель передал Пронкину более 29 миллионов в качестве денег и услуг из обещанных 57 миллионов рублей. За это бывший чиновник способствовал победе Голдгамера в закупках и заключению им контрактов на ремонт автодорог в регионе.

Злоумышленников задержали при передаче очередной суммы.

Ранее бывшую замглавы администрации Луганска Марину Воротникову взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора по уголовному делу о коррупции.

