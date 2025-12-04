Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:33, 4 декабря 2025Силовые структуры

Замминистра российского региона ответит сотнями миллионов за любовь к взяткам

Замминистра хабаровского транспорта Пронкин получил 8,5 года и штраф за взятки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

Суд огласил приговор в отношении бывшего замминистра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, виновного в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о Денисе Пронкине. Он получил 8,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 114 миллионов рублей. Взяткодатель – бизнесмен Борис Голдгамер – должен будет заплатить штраф 2,2 миллиона рублей.

Как установил суд, в период с 2021 по 2023 год предприниматель передал Пронкину более 29 миллионов в качестве денег и услуг из обещанных 57 миллионов рублей. За это бывший чиновник способствовал победе Голдгамера в закупках и заключению им контрактов на ремонт автодорог в регионе.

Злоумышленников задержали при передаче очередной суммы.

Ранее бывшую замглавы администрации Луганска Марину Воротникову взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора по уголовному делу о коррупции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем

    В российском регионе произошло смертельная авария с грузовиком

    Поставки нефти из России упали

    Москвичам рассказали о погоде

    Названа стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января

    Замминистра российского региона ответит сотнями миллионов за любовь к взяткам

    Названо число сбитых над российскими регионами за ночь беспилотников ВСУ

    Обнаружен природный механизм защиты от болезни мозга

    Иностранец побывал в Рязани и описал свои впечатления словами «снова увидел Голландию»

    Одна собака грязно отомстила своей хозяйке за попытку заступиться за другую

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok