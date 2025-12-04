Зеленский анонсировал решение по новому главе офиса президента Украины

Зеленский: Решение по главе офиса президента будет принято в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о назначении нового главы офиса президента вместо ушедшего в отставку Андрея Ермака будет принято в ближайшее время. Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении в Telegram.

Зеленский рассказал, что в четверг, 4 декабря, у него состоялись дополнительные встречи с кандидатами на эту должность. «В ближайшее время будет решение о новом главе офиса», — пообещал он.

28 ноября Андрей Ермак подал в отставку с должности главы офиса Зеленского. За несколько часов до этого к нему с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины.

Сообщалось, что Зеленский рассматривает шесть кандидатов на пост главы своего офиса — министра обороны Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера Михаила Федорова, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), замглавы офиса Павла Палису, а также еще двух «менее очевидных кандидатов», чьи имена не раскрывались.