Житель многоэтажки в Москве отравился распыленным в квартире неизвестным газом

Shot: В Москве мужчина отравился неизвестным газом, распыленным в квартире

В Москве житель многоэтажки на Нижегородской улице отравился неизвестным газом, распыленным в квартире. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, мужчину из квартиры на восьмом этаже увезли на скорой в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. Спасатели зашли в помещение в защитных костюмах.

Что именно за вещество распылили в квартире, и был ли это несчастный случай, пока неизвестно.

Ранее четверо взрослых и двое детей отравились газом в городе Орск Оренбургской области. Предварительно, причиной происшествия стала утечка из-за неисправного оборудования.

Похожий случай произошел в ноябре в Дагестане. Там ребенок отравился угарным газом, когда находился в ванной комнате. Спасти его не удалось.