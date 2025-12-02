Реклама

15:05, 2 декабря 2025Россия

Четверо взрослых и двое детей отравились газом в российском городе

Шестеро человек отравились газом в Орске
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Четверо взрослых и двое детей отравились газом в городе Орск Оренбургской области. Об этом сообщает Orsk.ru.

Все произошло в жилом доме на Вокзальном шоссе. Сначала в больницу поступила женщина с двумя детьми, а затем госпитализировали еще трех человек.

Причиной отравления, по предварительной информации, стала утечка газа из-за неисправного газового оборудования. Какой-либо другой информации на данный момент нет.

Ранее в Дагестане ребенок отравился угарным газом. По версии следствия, он находился в ванной комнате и получил отравление из-за неисправности газового оборудования — водонагревателя. Спасти ребенка не удалось.

