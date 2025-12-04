Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:33, 4 декабря 2025Ценности

Звезда сериала «Чики» показала фигуру в нижнем белье на снимке без фотошопа

Актриса Варвара Шмыкова показала складки на талии на снимке без фотошопа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @barbaraska_92

Российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова опубликовала снимок в нижнем белье без фотошопа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя звезда сериала «Чики» продемонстрировала на камеру фигуру в комплекте, который состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с высокой посадкой телесного цвета. При этом во время позирования Шмыкова слегка наклонилась вбок и показала складки на талии.

«My body — my friend ("Мое тело — мой друг — прим. Ленты.ру")», — подписала знаменитость публикацию.

В апреле Шмыкова также поделилась откровенным снимком. Тогда актриса запечатлела себя на камеру в массажном салоне, позируя при этом топлес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина рассмешил вопрос про Крым. Что он сказал индийской журналистке?

    В США рассказали о «смертельном ударе» по Украине со стороны ее союзника

    Игрок сборной России сравнил степень верности жене и «Динамо»

    В Италии оценили слова Путина о войне с Европой

    Лопес удалила татуировку в честь Аффлека

    На Украине призвали усилить мобилизацию

    Аналитик объяснил предложение Макрона о моратории на удары по энергетике Украины

    Звезда сериала «Чики» показала фигуру в нижнем белье на снимке без фотошопа

    Путин согласился с Трампом по одному вопросу

    Путин раскрыл свое внутреннее правило

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok