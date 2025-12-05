Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:45, 5 декабря 2025Мир

Бундестаг одобрил военную реформу

Депутаты бундестага одобрили законопроект, возвращающий призыв на военную службу
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Депутаты бундестага одобрили законопроект, возвращающий призыв на военную службу. Об этом сообщает CNN.

Законопроект был принят большинством голосов: 323 депутата проголосовали «за», 272 — «против», один человек воздержался.

Целью этого шага является увеличение численности вооруженных сил Германии к 2035 году примерно до 260 тысяч солдат по сравнению с нынешними 180 тысячами, а также привлечение дополнительных 200 тысяч резервистов.

Законопроект не предусматривает обязательную воинскую повинность. Вместо этого он предполагает призыв добровольцев с помощью таких мер, как выплата ежемесячного оклада в размере 2600 евро.

Ранее стало известно, что Германия введет призыв в армию по жеребьевке, если не удастся набрать необходимое количество новобранцев в бундесвер на добровольной основе. Правящая коалиция согласовала законопроект, который вернет обязательное прохождение медкомиссии для всех мужчин, достигших 18 лет, для последующей службы в вооруженных силах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Россияне начали замечать странную «ледяную шерсть» под Москвой

    В зоне СВО скрестили «мотолыгу» с «Ноной-С»

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    В Кремле раскрыли вероятного автора мирного плана по Украине

    Популярная российская юмористка рассказала о пристававшем к ней педофиле

    В ВСУ ситуацию на одном направлении описали словами «фронт здесь кипит»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok