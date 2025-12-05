Бундестаг одобрил военную реформу

Депутаты бундестага одобрили законопроект, возвращающий призыв на военную службу

Депутаты бундестага одобрили законопроект, возвращающий призыв на военную службу. Об этом сообщает CNN.

Законопроект был принят большинством голосов: 323 депутата проголосовали «за», 272 — «против», один человек воздержался.

Целью этого шага является увеличение численности вооруженных сил Германии к 2035 году примерно до 260 тысяч солдат по сравнению с нынешними 180 тысячами, а также привлечение дополнительных 200 тысяч резервистов.

Законопроект не предусматривает обязательную воинскую повинность. Вместо этого он предполагает призыв добровольцев с помощью таких мер, как выплата ежемесячного оклада в размере 2600 евро.

Ранее стало известно, что Германия введет призыв в армию по жеребьевке, если не удастся набрать необходимое количество новобранцев в бундесвер на добровольной основе. Правящая коалиция согласовала законопроект, который вернет обязательное прохождение медкомиссии для всех мужчин, достигших 18 лет, для последующей службы в вооруженных силах.