В Германии решили необычным способом призвать людей в армию

Bild: ФРГ введет призыв по жеребьевке для набора достаточного количества людей
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Германия введет призыв в армию по жеребьевке, если не удастся набрать необходимое количество новобранцев в бундесвер на добровольной основе. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Как отмечают авторы материала, правящая в стране коалиция, состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), согласовали законопроект, который вернет обязательное прохождение медкомиссии для всех мужчин, достигших 18 лет, для последующей службы в вооруженных силах.

При этом само прохождение службы осуществляется на добровольной основе. Однако если желающих окажется недостаточно для бундесвера, то недостающих новобранцев будут добирать с помощью жребия из числа тех, кто успешно прошел медицинскую комиссию.

3 октября стало известно, что блок ХДС/ХСС на фоне слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отсутствии мира планирует вернуть обязательный призыв в бундесвер.

Также министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал немедленно вернуть в стране обязательный призыв в армию.

