Дубль Малкина помог «Питтсбургу» победить «Тампу» Кучерова со счетом 4:3

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин оформил дубль в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Голы нападающего помогли гостям одержать победу со счетом 4:3. Он также записал на свой счет одну результативную передачу.

В составе «Тампы» более 25 минут на площадке провел российский форвард Никита Кучеров. Он отметился заброшенной шайбой.

Малкин в нынешнем сезоне провел 26 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. 39-летний форвард забросил восемь шайб и сделал 21 результативную передачу.

Ранее российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин добрался до отметки в 900 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Малкин набрал 1239 очков.