08:40, 5 декабря 2025Спорт

Панарин набрал 900 очков в чемпионатах НХЛ

Панарин стал восьмым россиянином, набравшим 900 очков в НХЛ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: James Guillory - Imagn Images / Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 900 очков в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

В матче регулярного первенства против «Оттавы Сенаторз», который закончился победой «Рейнджерс» со счетом 4:2, россиянин отметился голом и голевой передачей и был признан второй звездой встречи. Второе результативное действие Панарина в матче стало для него 900-м в карьере в чемпионатах НХЛ.

Он стал восьмым российским хоккеистом в истории, кому удалось набрать 900 очков в чемпионатах НХЛ. Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026 года. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.

Ранее нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» стал автором уникального достижения в истории команды в НХЛ в XXI веке. В матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс» хоккеист отметился заброшенной шайбой и тремя голевыми передачами. Панарин продлил свою результативную серию в матчах с командой из Монреаля до 13 матчей, начиная с 27 февраля 2020 года. Такой серии результативных матчей против одного соперника в клубе добивались всего четыре хоккеиста.

