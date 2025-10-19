Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:48, 19 октября 2025Спорт

Панарин стал автором уникального достижения в НХЛ в XXI веке

Хоккеист «Рейнджерс» Панарин отметился шайбой и тремя передачами в матче НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eric Bolte / Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором уникального достижения в истории команды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в XXI веке. Статистика игрока доступна на сайте лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс» отечественный хоккеист отметился заброшенной шайбой и тремя голевыми передачами. Он продлил свою результативную серию в матчах с командой из Монреаля до 13 матчей, начиная с 27 февраля 2020 года.

Такой серии результативных матчей против одного соперника в клубе добивались всего четыре хоккеиста. Рекорд принадлежит Энди Бэтгейту — 22 игры против «Бостона» в начале 1960-х. Кроме того, Брайан Лич и Род Жильбер имели серии по 13 игр с «Питтсбургом», «Детройтом» и «Оклендом» соответственно. Панарин стал первым, кто повторил это достижение в XXI веке.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026 года. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об уничтожении Россией военных объектов НАТО на Западной Украине

    Французы стали выводить деньги за рубеж из-за политического кризиса

    ВСУ использовали британские спутники для управления морскими дронами

    Панарин стал автором уникального достижения в НХЛ в XXI веке

    Заявление Стубба о России вызвало удивление в Финляндии

    Россиянам раскрыли способ избежать шестидневной рабочей недели в конце октября

    Зеленского призвали пойти на уступки Путину

    Иностранные наемники ВСУ бросили раненых и сбежали

    Рост цен на золото принес России 142 миллиарда долларов за два года

    Отказ певцу SHAMAN в регистрации бренда «Я русский» объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости