Панарин стал автором уникального достижения в НХЛ в XXI веке

Хоккеист «Рейнджерс» Панарин отметился шайбой и тремя передачами в матче НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором уникального достижения в истории команды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в XXI веке. Статистика игрока доступна на сайте лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс» отечественный хоккеист отметился заброшенной шайбой и тремя голевыми передачами. Он продлил свою результативную серию в матчах с командой из Монреаля до 13 матчей, начиная с 27 февраля 2020 года.

Такой серии результативных матчей против одного соперника в клубе добивались всего четыре хоккеиста. Рекорд принадлежит Энди Бэтгейту — 22 игры против «Бостона» в начале 1960-х. Кроме того, Брайан Лич и Род Жильбер имели серии по 13 игр с «Питтсбургом», «Детройтом» и «Оклендом» соответственно. Панарин стал первым, кто повторил это достижение в XXI веке.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026 года. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.