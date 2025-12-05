Реклама

10:54, 5 декабря 2025

ФАС выдала предупреждения трем российским аэропортам

ФАС выдала предупреждения аэропортам России за взимание платы за регистрацию
Зарина Дзагоева
Фото: Media_works / Shutterstock / Fotodom

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения трем российским аэропортам за взимание платы за регистрацию пассажиров с авиакомпаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что авиагавани Сочи, Калининграда и Екатеринбурга брали отдельную плату с перевозчиков за «использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров». В ФАС пояснили, что такие расходы должны быть включены в тариф, но вместо этого аэропорты вынуждали компании доплачивать за базовую услугу.

Если рекомендации ведомства не будут выполнены, ФАС намерена возбудить антимонопольное дело против указанных воздушных гаваней. Более того, работа других аэропортов страны тоже будет проанализирована.

Ранее ФАС выявила монопольно высокие цены на еду и воду в двух российских аэропортах. Уточнялось, что речь идет об авиагаванях Москвы (Шереметьево) и Сургута.

