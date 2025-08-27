ФАС выявила высокие цены на еду и воду в двух российских аэропортах

ФАС выявила высокие цены на еду и воду в аэропортах Москвы и Сургута

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила монопольно высокие цены на еду и воду в двух российских аэропортах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что речь идет об авиагаванях Москвы (Шереметьево) и Сургута. Специалисты проанализировали торговлю продовольственными товарами и предоставление услуг общественного питания в воздушных гаванях с пассажиропотоком выше миллиона человек в год.

Они пришли к выводам, что ООО «Мир Вендинга» лидирует в сфере розничной торговли в Шереметьево, а цены на продукты в их автоматах сильно завышены. Аналогичная ситуация складывается в авиагавани Сургут с АО «Аэропорт Сургут» — они завышают стоимость воды в бутылках.

Возбуждены антимонопольные дела в отношении нарушителей. Теперь им грозят штрафы от 15 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 1 миллиона рублей — для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что во всех российских аэропортах захотели сделать краны с бесплатной питьевой водой. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

