Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:51, 27 августа 2025Путешествия

ФАС выявила высокие цены на еду и воду в двух российских аэропортах

ФАС выявила высокие цены на еду и воду в аэропортах Москвы и Сургута
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила монопольно высокие цены на еду и воду в двух российских аэропортах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что речь идет об авиагаванях Москвы (Шереметьево) и Сургута. Специалисты проанализировали торговлю продовольственными товарами и предоставление услуг общественного питания в воздушных гаванях с пассажиропотоком выше миллиона человек в год.

Они пришли к выводам, что ООО «Мир Вендинга» лидирует в сфере розничной торговли в Шереметьево, а цены на продукты в их автоматах сильно завышены. Аналогичная ситуация складывается в авиагавани Сургут с АО «Аэропорт Сургут» — они завышают стоимость воды в бутылках.

Возбуждены антимонопольные дела в отношении нарушителей. Теперь им грозят штрафы от 15 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 1 миллиона рублей — для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что во всех российских аэропортах захотели сделать краны с бесплатной питьевой водой. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это изменило ситуацию». Трамп убедил Орбана не сопротивляться вступлению Украины в ЕС

    В России назвали условие для завершения конфликта на Украине до конца 2025 года

    Уехавшему из России Назарову пригрозили уголовным делом

    Власти Подмосковья захотели платить студенткам за рождение детей

    Появились подробности о богатствах генерала Минобороны России

    Украинский журналист оскорбил президента Польши и сравнил его с криминальным авторитетом

    Мужчина украл с завода 50-килограммовый сейф и нашел внутри совсем небольшую сумму

    На Церере нашли необходимые для жизни условия

    На Украине признали продвижение Российской армии в Днепропетровской области

    Россиянка прошлась голой по улице и напугала подростков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости