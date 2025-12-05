Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:23, 5 декабря 2025Ценности

Кейт Миддлтон заподозрили в копировании имиджа Меган Маркл

Мария Винар

Фото: Samir Hussein / WireImage / Getty Images

Пользователи сети заподозрили принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон в копировании имиджа актрисы Меган Маркл. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Миддлтон вместе с супругом, британским принцем Уильямом, были замечены на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и его женой Эльке Бюденбендер. Мероприятие, проходившее по случаю официального визита главы немецкого государства в Великобританию, состоялось в Виндзорском замке.

Так, для выхода в свет Миддлтон надела синее пальто люксового бренда Alexander McQueen и черное платье марки Burberry. Кроме того, она примерила берет в тон верхней одежде и продемонстрировала публике новую прическу. Знаменитость, которая обычно носит локоны, на этот раз предпочла прямые пряди.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу обновленного образа Миддлтон и принялись его обсуждать в комментариях под материалом: «Она слишком стара для таких длинных волос. Они выглядят слишком небрежно», «Я вижу, она снова скопировала прическу у Меган Маркл», «Ее стилист виноват в очередном фиаско с прической», «У Кейт великолепные волосы. Прекрасная женщина», «Ее волосы выглядят лучше, когда они собраны», «Она идеальна. Просто пройдите мимо», — высказывались они.

В ноябре Кейт Миддлтон раскрыла неожиданный секрет о новой прическе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Россияне начали замечать странную «ледяную шерсть» под Москвой

    В зоне СВО скрестили «мотолыгу» с «Ноной-С»

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    В Кремле раскрыли вероятного автора мирного плана по Украине

    Популярная российская юмористка рассказала о пристававшем к ней педофиле

    В ВСУ ситуацию на одном направлении описали словами «фронт здесь кипит»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok