Кейт Миддлтон заподозрили в копировании имиджа Меган Маркл

Пользователи сети заподозрили принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон в копировании имиджа актрисы Меган Маркл. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Миддлтон вместе с супругом, британским принцем Уильямом, были замечены на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и его женой Эльке Бюденбендер. Мероприятие, проходившее по случаю официального визита главы немецкого государства в Великобританию, состоялось в Виндзорском замке.

Так, для выхода в свет Миддлтон надела синее пальто люксового бренда Alexander McQueen и черное платье марки Burberry. Кроме того, она примерила берет в тон верхней одежде и продемонстрировала публике новую прическу. Знаменитость, которая обычно носит локоны, на этот раз предпочла прямые пряди.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу обновленного образа Миддлтон и принялись его обсуждать в комментариях под материалом: «Она слишком стара для таких длинных волос. Они выглядят слишком небрежно», «Я вижу, она снова скопировала прическу у Меган Маркл», «Ее стилист виноват в очередном фиаско с прической», «У Кейт великолепные волосы. Прекрасная женщина», «Ее волосы выглядят лучше, когда они собраны», «Она идеальна. Просто пройдите мимо», — высказывались они.

