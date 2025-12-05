Летевший из России в ОАЭ самолет экстренно сел в другой стране

Летевший из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) самолет экстренно сел в Азербайджане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу бакинского международного аэропорта Гейдара Алиева.
Уточняется, что самолет, выполнявший рейс Москва — Дубай, сел в Баку в 05:30 (04:30 по московскому времени) 5 декабря. Экстренная посадка в другой стране потребовалась из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров на борту.
Сообщается, что по приземлению ему была оказана необходимая медицинская помощь. «В настоящее время специалисты продолжают необходимые медицинские процедуры в связи с состоянием пассажира», — сказано в сообщении пресс-службы бакинской воздушной гавани.
Ранее выехавший на взлетную полосу самолет с россиянами на борту остановился во время разгона из-за паникующего пассажира. У путешественника случилась паническая атака.