Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:12, 5 декабря 2025

Летевший из России в ОАЭ самолет экстренно сел в другой стране

ТАСС: Самолет экстренно сел в Баку из-за самочувствия пассажира
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: mykhailo pavlenko / Shutterstock / Fotodom

Летевший из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) самолет экстренно сел в Азербайджане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу бакинского международного аэропорта Гейдара Алиева.

Уточняется, что самолет, выполнявший рейс МоскваДубай, сел в Баку в 05:30 (04:30 по московскому времени) 5 декабря. Экстренная посадка в другой стране потребовалась из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров на борту.

Сообщается, что по приземлению ему была оказана необходимая медицинская помощь. «В настоящее время специалисты продолжают необходимые медицинские процедуры в связи с состоянием пассажира», — сказано в сообщении пресс-службы бакинской воздушной гавани.

Ранее выехавший на взлетную полосу самолет с россиянами на борту остановился во время разгона из-за паникующего пассажира. У путешественника случилась паническая атака.

