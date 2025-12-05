Реклама

Россия
07:14, 5 декабря 2025Россия

Мощнейший циклон оставил российский регион без света и отопления

Shot: На Камчатку обрушился мощный циклон, лишив жителей света и отопления
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Камчатка оказалась под властью мощного циклона. Населенные пункты остались без света и отопления, а десятки машин ушли под воду, о чем сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, в связи с непогодой затопило дороги в Петропавловске-Камчатском. Уточняется, что десятки автомобилей пытались проехать по затопленным улицам, однако вскоре застряли.

Очевидцы рассказали, что штормовой ветер сорвал крыши с жилых домов в городе Усть-Камчатский.

Без света и отопления остались поселки Сокоч и Начики в связи с обрывом на линии. При этом коммунальщики не могут начать ремонт из-за сильного снегопада. В селе Ивашка Карагинского района из-за сильных порывов ветра даже рухнула опора линии электропередачи. Без электроснабжения, отопления и телефонной связи остались около 150 жителей.

В настоящий момент сведений о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Камчатку накрыл снежный шторм. Полуостров заметает второй раз за сутки — порывы ветра начали достигать 30 метров в секунду.

