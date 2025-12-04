Камчатку накрыл снежный шторм

На Камчатку обрушилась метель

На Камчатку пришел мощный циклон со стороны Охотского моря и обрушил снежный шторм. О последствиях непогоды сообщает телеканал «НТВ».

Полуостров заметает второй раз за сутки — порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Только за ночь в регионе выпала треть месячной нормы осадков. Накрывшая Камчатку метель принесла с собой и потепление, растаявшие сугробы буквально парализовали движение автомобилей на местных дорогах. Автобусы застревают в снежной каше. В микрорайоне Северо-Восток легковушка увязла в луже. В краевой столице перекрыли несколько дорог, в частности, на улице Циолковского в районе Водоканала.

Сотрудникам МЧС приходится перевозить жителей на вездеходах. В школах из-за ненастья отменили занятия. Часть домов затопило талыми водами — на заливы жалуются жильцы домов на Красной сопке и Абеля. Коммунальщики работают в усиленном режиме, вручную прочищая ливневки и обрабатывая проезжую часть противогололедными материалами, на дорогах работают сотни единиц снегоуборочной техники. Подача электричества и тепла не нарушена.

Ранее мощный снегопад поставил на паузу жизнь на севере Бурятии. Из-за непогоды в Северобайкальском районе республики отменили рейсы автобусов, а учеников перевели на дистанционный формат обучения.