12:55, 5 декабря 2025

Москвичи матом пожаловались на избиение и поплатились

Двое москвичей матом пожаловались на избиение в баре и оказались задержаны
Майя Назарова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Двое жителей Москвы матом пожаловались на избиение в баре и поплатились. После эмоционального рассказа мужчины оказались задержаны. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, 31-летний и 32-летний горожане до утра выпивали в развлекательном заведении. Когда мужчины засобирались домой, один из них вступил в конфликт с гостем бара. Дошло до потасовки.

Выскочив из бара, москвичи увидели неподалеку отделение полиции. Они зашли туда, описали произошедшее в нецензурных выражениях. Обоих решили задержать.

На заседании горожане признали свою вину и рассказали все обстоятельства. Останкинский суд назначил им административные штрафы в качестве наказания по делам о мелком хулиганстве.

Ранее стало известно, что жительница Зеленограда отправила в Генпрокуратуру картинку с президентом России в форме Третьего рейха.

