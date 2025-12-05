Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:36, 5 декабря 2025Путешествия

Мужчина отправился с женой ловить морских ежей на пляже в США и не выжил

SFGate: На пляже Бин-Холлоу в США обнаружили мужчину без признаков жизни
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: NurilHD / Shutterstock / Fotodom

Охота на морских ежей на побережье в США закончилась трагедией для супружеской пары. Об этом сообщило издание SFGate.

32-летний мужчина отправился с женой ловить моллюсков и иглокожих на пляж Бин-Холлоу в штате Калифорния. Вскоре он зашел глубже в воду и пропал из виду. Женщина около 40 минут искала его, прежде чем позвать на помощь. В итоге случайный прохожий обнаружил в воде бездыханного мужчину и обратился в службу спасения.

Материалы по теме:
«Мы помогли сотням людей поверить в себя» Семья из России прожила 8 лет в океане и установила рекорд. Как им это удалось?
«Мы помогли сотням людей поверить в себя»Семья из России прожила 8 лет в океане и установила рекорд. Как им это удалось?
29 ноября 2021
«Нас чуть не сожрали» Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
«Нас чуть не сожрали»Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
29 июня 2020

Отдыхающего без признаков жизни вытащили на берег. Прибывшие на место происшествия медики констатировали, что мужчина не выжил. Полиция отметила, что у него на теле были обнаружены травмы. Офицеры полагают, что пострадавший поскользнулся на камнях и ударился головой. Причины его кончины расследуются.

Ранее с этого берега шестиметровая волна унесла в океан семилетнюю девочку и ее отца на глазах у матери. Женщина пыталась дотянуться до близких, но сама оказалась в воде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    Президент Индии угостила Путина ужином из сморчков

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Россияне начали замечать странную «ледяную шерсть» под Москвой

    В зоне СВО скрестили «мотолыгу» с «Ноной-С»

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    В Кремле раскрыли вероятного автора мирного плана по Украине

    Популярная российская юмористка рассказала о пристававшем к ней педофиле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok