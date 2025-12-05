Мужчина отправился с женой ловить морских ежей на пляже в США и не выжил

SFGate: На пляже Бин-Холлоу в США обнаружили мужчину без признаков жизни

Охота на морских ежей на побережье в США закончилась трагедией для супружеской пары. Об этом сообщило издание SFGate.

32-летний мужчина отправился с женой ловить моллюсков и иглокожих на пляж Бин-Холлоу в штате Калифорния. Вскоре он зашел глубже в воду и пропал из виду. Женщина около 40 минут искала его, прежде чем позвать на помощь. В итоге случайный прохожий обнаружил в воде бездыханного мужчину и обратился в службу спасения.

Отдыхающего без признаков жизни вытащили на берег. Прибывшие на место происшествия медики констатировали, что мужчина не выжил. Полиция отметила, что у него на теле были обнаружены травмы. Офицеры полагают, что пострадавший поскользнулся на камнях и ударился головой. Причины его кончины расследуются.

Ранее с этого берега шестиметровая волна унесла в океан семилетнюю девочку и ее отца на глазах у матери. Женщина пыталась дотянуться до близких, но сама оказалась в воде.