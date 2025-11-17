Волна утащила семилетнюю девочку в океан на глазах у родителей

Волна унесла семилетнюю девочку в океан у побережья Биг-Сур в США

Волна унесла семилетнюю девочку во время ее отдыха с родителями на побережье США. Об этом сообщило издание The Los Angeles Times.

Инцидент произошел 14 ноября в государственном парке Гаррапата на побережье Биг-Сур. Когда семья прогуливалась по берегу, шестиметровая волна унесла девочку и ее отца в открытый океан на глазах у матери. Женщина также оказалась в воде, пытаясь дотянуться и помочь близким.

Путешественница получила переохлаждение, но смогла выбраться на берег самостоятельно. Ее бездыханного мужа вытащил из воды сотрудник полиции, находившийся не при исполнении. Он провел сердечно-легочную реанимацию. Пострадавшего доставили в больницу, однако там медики констатировали его кончину. Береговая охрана и офис шерифа округа Монтерей начали поисково-спасательные работы. Девочку нашли 16 ноября в ста метрах от Биг-Сура, она не выжила.

Ранее российская туристка оставила на пляже Турции сумку с вещами и загадочно исчезла. Уточняется, что 41-летняя женщина оказалась на побережье с незнакомым мужчиной.

