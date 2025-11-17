Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:42, 17 ноября 2025Путешествия

Волна утащила семилетнюю девочку в океан на глазах у родителей

Волна унесла семилетнюю девочку в океан у побережья Биг-Сур в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Волна унесла семилетнюю девочку во время ее отдыха с родителями на побережье США. Об этом сообщило издание The Los Angeles Times.

Инцидент произошел 14 ноября в государственном парке Гаррапата на побережье Биг-Сур. Когда семья прогуливалась по берегу, шестиметровая волна унесла девочку и ее отца в открытый океан на глазах у матери. Женщина также оказалась в воде, пытаясь дотянуться и помочь близким.

Материалы по теме:
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео.Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025
«Она не кричала» Насильник похитил трехлетнюю туристку под носом у родителей. Почему за 18 лет он так и не понес наказания?
«Она не кричала»Насильник похитил трехлетнюю туристку под носом у родителей. Почему за 18 лет он так и не понес наказания?
30 июня 2025

Путешественница получила переохлаждение, но смогла выбраться на берег самостоятельно. Ее бездыханного мужа вытащил из воды сотрудник полиции, находившийся не при исполнении. Он провел сердечно-легочную реанимацию. Пострадавшего доставили в больницу, однако там медики констатировали его кончину. Береговая охрана и офис шерифа округа Монтерей начали поисково-спасательные работы. Девочку нашли 16 ноября в ста метрах от Биг-Сура, она не выжила.

Ранее российская туристка оставила на пляже Турции сумку с вещами и загадочно исчезла. Уточняется, что 41-летняя женщина оказалась на побережье с незнакомым мужчиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Явно идет политическая борьба». Секретаря СНБО Украины обвинили в бегстве и нежелании возвращаться в страну

    57-летняя Ольга Кабо показала фигуру в купальнике

    Россиянам начали продавать половинки елок

    25-летнего мужчину арестовали на Шри-Ланке за домогательства туристки

    Российские «Ланцеты» применили четыре тысячи раз в зоне СВО

    В Конго загорелся самолет с министром

    В Европе заявили о катастрофической нехватке солдат ВСУ

    США назвали дату заключения сделки с Китаем по редкоземельным металлам

    Зеленский обсудил с Макроном сотрудничество в одной сфере

    Россиянам назвали способы удалить информацию о себе из интернета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости