Назван главный минус идеи поднять минимальную пенсию в России

Союз пенсионеров: Идея поднять минимальные пенсии только обнадежит россиян

Идея поднять минимальные пенсии в России до 50 тысяч рублей практически нереализуема, но при этом она может обнадежить граждан. Главный минус инициативы назвал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, его слова приводит Life.ru.

Предложение повысить минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей выдвинули депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия». Их лидер Сергей Миронов заявил, что такая мера обеспечит достойный уровень жизни, а также поможет поддержать здоровье и активность представителей старшего поколения

По словам Рязанского, средний размер пенсии в стране составляет 25 тысяч, а депутат предлагает увеличить ее сразу вдвое. При этом должны вырасти и средние пенсии — хотя бы до 65 тысяч рублей. Как следствие, это требует соответствующего увеличения бюджета пенсионной системы, который сейчас составляет 11-12 триллионов рублей.

«Я реалист и считаю, что это просто неосуществимо и не надо вводить в заблуждение многомиллионную армию пенсионеров, не надо обнадеживать и расстраивать — вот главный минус идеи. На сегодняшний день таких средств у государства нет. Если бы это случилось, то назвать это можно было бы экономическим чудом, а я чудес в экономике давно не видел. Это невероятные расходы, которые не предусмотрены ни одним бюджетом», — пояснил он.

В то же время зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал идею увеличения минимального размера страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей позитивной. По его словам, на эти цели деньги в бюджете имеются.