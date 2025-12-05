В Госдуме фразой «деньги есть» поддержали рост пенсий до 50 тысяч рублей

Депутат Делягин поддержал идею повышения минимальной пенсии до 50 тысяч рублей

Идея повышения минимального размера страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей позитивная, деньги в бюджете на это есть, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее с соответствующим предложением обратились к председателю Соцфонда РФ Сергею Чиркову депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и Яна Лантратова. Авторы инициативы отметили, что сейчас минимальная страховая пенсия по старости составляет 13,3 тысячи рублей, в то время как прожиточный минимум для пенсионеров на федеральном уровне установлен в размере около 15,2 тысячи рублей.

«Это идея позитивная. В прошлом году реальный прожиточный минимум пенсионера составлял 45,3 тысячи рублей, я это рассчитывал. В следующем году с учетом реальной инфляции он точно будет выше 50 тысяч рублей. То, что 50 тысяч рублей в месяц прожиточный минимум, — это оптимистичная позиция. В реальности, я думаю, больше», — поделился Делягин.

В федеральном бюджете есть средства для реализации подобной инициативы, указал депутат.

«5,2 триллиона рублей, согласно федеральному бюджету, который мы приняли на следующий год по состоянию на 1 января, — это деньги, которые лежат на счетах федерального бюджета и прокручиваются через коммерческие банки. 4,4 триллиона рублей — это деньги и золото, которые лежат в Фонде национального благосостояния, в то время как международные резервы должны быть в Банке России. Это деньги на поверхности. Деньги есть», — добавил он.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предупреждал, что часть пенсии при выплате может удержать Cоциальный фонд, если у пенсионера есть долги. Речь идет об удержании до 50 процентов пенсии по общим долгам и о 70 процентах — по алиментным обязательствам.

