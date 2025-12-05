Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:08, 5 декабря 2025Экономика

В России предложили повысить минимальный размер пенсии до 50 тысяч

Миронов предложил повысить минимальный размер пенсии по старости до 50 тысяч
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» выступили с предложением повысить минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей. Обращение на имя председателя Соцфонда РФ Сергея Чиркова имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторы инициативы — лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Как указал Миронов, повышение минимальной пенсии до 50 тысяч обеспечит достойный уровень жизни, а также поможет поддержать здоровье и активность представителей старшего поколения

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал, что часть пенсии при выплате может удержать Cоциальный фонд, если у пенсионера есть долги. Речь идет об удержании до 50 процентов пенсии по общим долгам и о 70 процентах — по алиментным обязательствам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ врезался в «Грозный-Сити», на нескольких этажах обрушился фасад. Что известно об атаке на Чечню?

    Путин высказался о позиции Индии по конфликту на Украине

    Первый канал анонсировал важное заявление Долиной

    Популярный российский рэпер поплатился за пожелание для воров

    Террористическую ячейку сторонников всемирного халифата раскрыли в российском регионе

    В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

    Судьбу китайских кроссоверов в России прояснили

    Роспотребнадзор отреагировал на информацию о тестировании приезжающих из Чехии на гепатит

    Россиянам посоветовали носить популярную вещь 70-х

    Появились подробности о задержанном ФСБ российском депутате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok