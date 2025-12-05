В России предложили повысить минимальный размер пенсии до 50 тысяч

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» выступили с предложением повысить минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей. Обращение на имя председателя Соцфонда РФ Сергея Чиркова имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторы инициативы — лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Как указал Миронов, повышение минимальной пенсии до 50 тысяч обеспечит достойный уровень жизни, а также поможет поддержать здоровье и активность представителей старшего поколения

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал, что часть пенсии при выплате может удержать Cоциальный фонд, если у пенсионера есть долги. Речь идет об удержании до 50 процентов пенсии по общим долгам и о 70 процентах — по алиментным обязательствам.