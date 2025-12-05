Реклама

Экономика
18:27, 5 декабря 2025Экономика

Пенсионерка вернула себе квартиру после продажи и оставила покупателей ни с чем

В Туле пенсионерка вернула себе проданное жилье и отказалась возвращать деньги
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Туле пенсионерка вернула себе квартиру после продажи и оставила покупателей ни с чем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

70-летняя женщина продала свою квартиру за 1,6 миллиона рублей. При этом россиянка договорилась с покупателями, что сможет забрать деньги только после того, как они получат право собственности. На следующий день после заключения сделки пенсионерка обратилась в полицию и заявила, что стала жертвой мошенников.

По словам пострадавшей, злоумышленники выманили у нее 660 тысяч рублей. После подачи заявления россиянка забрала деньги из банковской ячейки. Спустя три месяца женщина обратилась в суд, чтобы сделку с жильем аннулировали, ссылаясь на телефонных мошенников. Во время экспертизы у россиянки выявили «смешанную тревожную и депрессивную реакцию, обусловленную расстройством адаптации».

Суд обязал новых владельцев жилья вернуть квартиру, а пенсионерку — отдать назад деньги. Однако последняя никак не отреагировала на требование, поэтому средства придется выбивать при помощи приставов.

Ранее в Санкт-Петербурге суд отказался возвращать пенсионерке квартиру, которую она продала якобы под давлением мошенников.

