Суд отказал россиянке в возврате квартиры после заявления о давлении мошенников

В Петербурге суд отказал продавцу, обманутому мошенниками, в возврате жилья

65-летней жительнице Санкт-Петербурга не вернули квартиру после заявления о давлении мошенников. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Выборгский районный суд отклонил иск петербурженки, заявившей о продаже квартиры по указке аферистов. Согласно материалам следствия, сделка состоялась в 2024 году, жилплощадь оценили в девять миллионов рублей. Тогда, поверив уговорам махинаторов, женщина не только избавилась от жилья, но и оформила на себя несколько кредитов на сумму в один миллион рублей. Сделка затянулась на два месяца, а после подписания всех документов пенсионерка заявила, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию.

Тем не менее суд не нашел оснований для признания сделки недействительной. Согласно постановлению инстанции, истец не представил доказательств того, что его обманул покупатель, в его интересах действовали мошенники либо новый собственник мог подозревать о мошеннической схеме. Санкт-Петербургский городской суд данное решение подтвердил.

