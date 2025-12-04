Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:21, 4 декабря 2025Экономика

Суд отказал россиянке в возврате квартиры после заявления о давлении мошенников

В Петербурге суд отказал продавцу, обманутому мошенниками, в возврате жилья
Виктория Клабукова
СюжетОСАГО

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

65-летней жительнице Санкт-Петербурга не вернули квартиру после заявления о давлении мошенников. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Выборгский районный суд отклонил иск петербурженки, заявившей о продаже квартиры по указке аферистов. Согласно материалам следствия, сделка состоялась в 2024 году, жилплощадь оценили в девять миллионов рублей. Тогда, поверив уговорам махинаторов, женщина не только избавилась от жилья, но и оформила на себя несколько кредитов на сумму в один миллион рублей. Сделка затянулась на два месяца, а после подписания всех документов пенсионерка заявила, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию.

Тем не менее суд не нашел оснований для признания сделки недействительной. Согласно постановлению инстанции, истец не представил доказательств того, что его обманул покупатель, в его интересах действовали мошенники либо новый собственник мог подозревать о мошеннической схеме. Санкт-Петербургский городской суд данное решение подтвердил.

Ранее адвокат Александр Добровинский предложил, как изменить законодательство во избежание новых случаев мошенничества по «схеме Долиной». Юрист призвал ввести страховку, аналогичную ОСАГО, вынудив страховщиков самостоятельно оценивать риски от предстоящей сделки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Отъезд продюсера «Ласкового мая» Разина в США объяснили в суде

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok