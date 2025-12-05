Пленный боец ВСУ рассказал об обучении на виртуальном стрельбище

Пленный из ВСУ: Украинские бойцы обучались на виртуальном стрельбище в Германии

Некоторые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходили курсы обучения в Германии, в том числе на виртуальном стрельбище. Об этом рассказал пленный украинский боец с позывным Ганс, передает ТАСС.

«Учили бегать по лесам, маскироваться, обороняться, брать окопы. С винтовкой немецкой, один раз у нас была "Багира". Виртуальное стрельбище, это уже в самом конце обучения было, типа тир», — рассказал военный.

По его словам, в конце обучения бойцам выдали справку о прохождении курса в виде распечатанной на принтере бумаги А4.

Ранее другой пленный украинский военнослужащий Сергей Носиковский рассказывал, что отбор офицеров ВСУ для обучения в Великобритании проводился «наобум». Он пояснил, что тех, кто хотел поехать на обучение, не взяли, и наоборот.