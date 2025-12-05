Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:33, 5 декабря 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал об обучении на виртуальном стрельбище

Пленный из ВСУ: Украинские бойцы обучались на виртуальном стрельбище в Германии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Некоторые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходили курсы обучения в Германии, в том числе на виртуальном стрельбище. Об этом рассказал пленный украинский боец с позывным Ганс, передает ТАСС.

«Учили бегать по лесам, маскироваться, обороняться, брать окопы. С винтовкой немецкой, один раз у нас была "Багира". Виртуальное стрельбище, это уже в самом конце обучения было, типа тир», — рассказал военный.

По его словам, в конце обучения бойцам выдали справку о прохождении курса в виде распечатанной на принтере бумаги А4.

Ранее другой пленный украинский военнослужащий Сергей Носиковский рассказывал, что отбор офицеров ВСУ для обучения в Великобритании проводился «наобум». Он пояснил, что тех, кто хотел поехать на обучение, не взяли, и наоборот.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ врезался в «Грозный-Сити», на нескольких этажах обрушился фасад. Что известно об атаке на Чечню?

    Путин высказался о позиции Индии по конфликту на Украине

    Первый канал анонсировал важное заявление Долиной

    Популярный российский рэпер поплатился за пожелание для воров

    Террористическую ячейку сторонников всемирного халифата раскрыли в российском регионе

    В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

    Судьбу китайских кроссоверов в России прояснили

    Роспотребнадзор отреагировал на информацию о тестировании приезжающих из Чехии на гепатит

    Россиянам посоветовали носить популярную вещь 70-х

    Появились подробности о задержанном ФСБ российском депутате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok