РИА Новости: Офицеров ВСУ отбирали для обучения в Британии наобум

Отбор офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) для обучения в Великобритании проводился «наобум». Об этом РИА Новости рассказал пленный украинский военнослужащий Сергей Носиковский.

Он отметил, что в Британию отправили половину из его учебной роты, в которой готовили офицеров. При этом собеседник агентства допустил, что «пальцем в список тыкнули просто наобум». Носиковский пояснил, что поскольку тех, кто хотел поехать на обучение, не взяли и наоборот.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Сергей Соловкин рассказал, что его отправили учиться в Британию на курсы младшего сержанта в учебный центр в Бодни. Вместе с ним было еще 100 украинских военных, которых обучали австралийцы и финны без боевого опыта. По его словам, западные инструкторы сами перенимали боевой опыт у ВСУ.