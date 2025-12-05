Реклама

01:48, 5 декабря 2025Бывший СССР

По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве ударили «Геранями»

По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве прилетели три «Герани-3»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Roman Petushkov / Reuters

По месту вооруженного столкновения между представителями Главного управления разведки (ГУР) Украины и бойцами Вооруженных сил страны (ВСУ) был нанесен удар реактивными «Геранями». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Три ударных беспилотника атаковали элитный район Конча-Заспу на юге Киева сразу после того, как в украинских СМИ прошла информация о перестрелке. «"Украинская правда" опубликовала место сбора военных, и туда сразу же прилетели дроны», — цитирует канал местные издания.

«Спасибо за координаты!» — высмеяли военкоры ситуацию. Результативность удара не раскрывается.

Об конфликте между украинскими военными сообщалось 3 декабря. Вооруженные представители ГУР выбили ворота санатория «Жовтень», открыли стрельбу в воздух и взяли в плен десять военнослужащих ВСУ, нанеся им существенные травмы. После этого пленных отпустили, сотрудники спецслужбы забаррикадировались на территории санатория и отказались впускать на территорию представителей правоохранительных и военных государственных органов. Выяснилось, что инцидент произошел из-за права аренды учреждения.

