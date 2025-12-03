Реклама

22:47, 3 декабря 2025Бывший СССР

В Киеве произошли столкновения со стрельбой между ГУР и военными

УП: В санатории на юге Киева произошли столкновения между ГУР и ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

В санатории «Жовтень» на юге Киева произошли столкновения между сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и военными. Об этом сообщила «Украинская правда».

По словам источника издания в правоохранительных органах, вечером 3 декабря вооруженные представители ГУР выбили ворота, открыли стрельбу в воздух и взяли в плен десять военнослужащих ВСУ, нанеся им существенные травмы.

После этого пленных отпустили, сотрудники спецслужбы забаррикадировались на территории санатория. Бойцы ГУР отказались впускать на территорию представителей правоохранительных и военных государственных органов, сообщил собеседник газеты. На место происшествия прибыл заместитель главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Как пояснил источник издания в ГУР, конфликт произошел из-за права аренды учреждения. Там уточнили, что владелец земельного участка заключил с одной из воинских частей прямые договоры на время действия военного положения, а у представителей других формирований документы аннулированы военной администрацией.

Ранее в Одессе военком ударил гражданского и угрожал ему пистолетом. Инцидент произошел, когда сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) проверяли документы у мужчины.

