В Одессе военком ударил мужчину и угрожал ему пистолетом

В Одессе сотрудник ТЦК ударил мужчину и угрожал ему пистолетом

В Одессе военком ударил гражданского и угрожал ему пистолетом, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Инцидент произошел, когда сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) проверяли документы у мужчины.

В этот момент к ним подошел еще один военком и ударил гражданского, на что тот ответил, брызнув ему в лицо из газового баллончика.

После этого работник ТЦК вытащил пистолет и начал угрожать мужчине. Чем закончился конфликт, неизвестно.

Ранее в ноябре сообщалось, что во Львове мужчина отбил принудительно мобилизованного украинца у сотрудника ТЦК, избив последнего железным прутом. После этого он увез освобожденного жителя города на своем автомобиле. Еще один подобный случай произошел в Днепропетровске, где местный житель открыл огонь по работникам украинского военкомата, которые хотели его принудительно мобилизовать.